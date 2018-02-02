В Перми начался прием детей в первый класс
В Перми сегодня начался прием детей в первый класс общеобразовательных школ. Заявления и документы пока принимают от тех, кто хочет учиться по месту жительства.
Время приема в среднем составляет пять минут. С собой необходимо взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ с его пропиской. Заявление можно заполнить прямо в школах или распечатать с сайта permedu.ru. Там же можно найти и пошаговую инструкцию для поступления. Документы от тех, кто поступает на свободные места в школах, будут принимать с 1 июля по 5 сентября. Первоклассниками станут все желающие, уверяют в школах.
Денис Лопырев, директор школы №116: "Каждая школа на 1 февраля уже примерно представляет, какой будет поток по закрепленной территории. Ребенок без места не останется. Если детей будет больше, будем открывать дополнительные классы".
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