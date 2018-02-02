Клиника «Три-З»: 20 тысяч операций за 4 года

20 тысяч операций с момента открытия, и это не предел. В Перми 4 года работы отмечает офтальмологическая клиника «Три-З». Сегодня пациентам здесь обещают самые передовые хирургические операции. Какие?

Зрение Михаила Тупицына еще вчера врачи оценивали в 3 процента. Мужчина плохо видел и обратился в клинику «Три-З» с жалобами. Ему поставили диагноз «катаракта» и в тот же день сделали операцию, которая длилась всего 15 минут.

Михаил Тупицын, пациент: "Услуги «Три-З» оказывает на высоком профессиональном уровне. Сутки еще не прошли, а я практически никаких болевых или неприятных ощущений не ощущаю".

Катаракта - это помутнение хрусталика, природной линзы, через которую свет попадает в глаз. Когда эта линза начинает терять прозрачность, как стекло, покрытое инеем, зрение постепенно тускнеет и со временем может полностью исчезнуть. Важно знать - с помощью глазных капель вылечить катаракту невозможно. Необходимо хирургическое вмешательство.

Дмитрий Перегудов, и.о. главного врача, заведующий хирургическим отделением медицинского центра «Три-З»: "Современные виды моделей хрусталиков позволяют пациенту видеть без коррекционных очков на всех расстояниях".

В клинике «Три-З» есть свой собственный банк искусственных хрусталиков, где представлено до 50 различных видов. Это позволяет подобрать пациенту именно тот хрусталик, который максимально удовлетворит его потребности, причем заказывать искусственную линзу заранее нет необходимости.

«Три-3» - это федеральная сеть современных офтальмологических центров, одна из крупнейших в России, представленная в семи регионах страны. Пациенты выбирают ее за высокий профессионализм врачей, качественный сервис и современное оборудование. Вот уже 15-й год врачи клиник «Три-З» помогают решать проблемы с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом и другими заболеваниями глаз.

Клиника «Три-З» в Перми работает 4 года. За это время было выполнено 20 тысяч операций. Здесь работают по принципу хирургии «одного дня».

Все это благодаря новейшим и безопасным технологиям: использованию капельной анестезии и передовому хирургическому оборудованию. А беспроцентная рассрочка оплаты операции позволяет не откладывать возможность хорошо видеть на завтра.