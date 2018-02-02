3-летний малыш получил обморожение на прогулке в детском саду

Следственный комитет начал проверку по факту обморожения ребенка в пермском детском саду №94. Трехлетний малыш пострадал во время прогулки. Ребенок гулял без варежки. На жалобы воспитатель не реагировала, хотя на улице стоял серьезный минус с ветром. Сейчас мальчик проходит медицинские экспертизы и плотно общается с психологом.

Вопросы трехлетнему Александру задает детский психиатр. Врач пытается понять, насколько глубоко маленький мальчик переживает то, что произошло с ним в тот день в детском саду.

На левой руке у него тугая повязка, буквально несколько часов назад они вышли из кабинета хирурга. После серьезного обморожения, которое мальчик получил во время прогулки, пальцы опухли, и сейчас требуется постоянное наблюдение у врачей.

По словам родителей, мальчик вышел на обычную прогулку без варежки. Воспитатель заметила это и не отправила его обратно в группу, а оставила гулять на морозе. В итоге уже в травмпункте поставили диагноз - обморожение 1 степени.

Все произошло на одной из этих детских площадок во время прогулки. Обычно она длится не меньше часа. Трехлетнему ребенку хватило и 10 минут, чтобы заработать обморожение конечностей.

В департаменте образования города Перми уже признали факт несвоевременного оказания медицинской помощи. Оценку действиям персонала дадут после служебной проверки.

Ольга Ершова, начальник отдела дошкольного образования департамента образования администрации г. Перми: "Медицинская помощь ребенку была оказана несвоевременно. По отношению к воспитателю ведутся доследственные действия правоохранительными органами".

Следственный комитет начал свое расследование по статье 238 - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В случае если вина персонала детского сада будет доказана, всем причастным грозит до двух лет лишения свободы.

Елена Сарапульцева, следователь СО по Кировскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. А именно действиям воспитателя, который находился с детьми во время прогулки".

Родители ребенка написали заявление о переводе в другой детский сад, а воспитатель уже позвонила им с извинениями. На время следствия ее отстранили от работы.