На «Золотую Маску» выдвинуты два спектакля Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета представит лучшие премьеры прошлого сезона на «Золотой Маске». В Москве начинаются конкурсные показы самого известного и престижного театрального фестиваля. На премию в этом году выдвинуты две постановки Пермского театра оперы и балета - опера Cantos и балет «Золушка».

Художественный руководитель театра Теодор Курентзис номинирован на «Золотую Маску» за лучшую работу дирижёра в балете, главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко - за лучшую работу балетмейстера-хореографа. Сама постановка претендует на премию в номинации «Лучший балет». Солисты Пермского балета Инна Билаш и Никита Четвериков заявлены в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» за партии Веры Надеждиной и Франсуа Ренара. Кроме того, спектакль отмечен в номинациях «Работа художника в музыкальном театре» (Альона Пикалова), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова) и «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Алексей Хорошев).

10 и 11 февраля жюри и зрители «Золотой маски» увидят одноактную оперу Cantos, мировая премьера которой состоялась в Перми в декабре 2016 года. Опера, вдохновленная творчеством одного из основоположников англоязычной модернистской литературы американского поэта Эзры Паунда, написана композитором Алексеем Сюмаком специально по заказу Пермского театра оперы и балета.

Эта постановка выдвинута на премию в семи номинациях, в том числе как «Лучшая опера». Теодор Курентзис вновь номинирован на премию за лучшую работу дирижёра - на этот раз в опере. Создатели оперы Cantos - композитор Алексей Сюмак и режиссёр Семён Александровский заявлены, соответственно, в номинациях «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» и «Лучшая работа режиссёра в опере».

