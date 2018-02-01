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За год на дорогах края погибли 336 человек
В управлении ГИБДД по Пермскому краю подвели итоги 2017 года. За прошедший год на дорогах Прикамья произошло почти 3,5 тысячи ДТП, в которых погибли 336 человек. Самое распространенное нарушение - это выезд на полосу встречного движения. По-прежнему лидирует по числу аварий автодороги Пермь-Березники, Пермь-Екатеринбург. В 2017 году возросла смертность детей на дорогах.
Алексей Карин, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Огромную роль для снижения аварийности играют камеры фотовидеофиксации. На территории края установлено 105 комплексов фотовидеофиксации, основная масса на территории города Перми".
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