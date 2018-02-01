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← Дорожные стройки: итоги и планы

За год на дорогах края погибли 336 человек →

Игроки и болельщики выберут «Мисс Амкар-2018»

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Мисс Амкар

Пермский футбольный клуб объявил старт конкурса «Мисс Амкар-2018». Обладательница титула станет лицом красно-черных и сможет представлять команду на конкурсе «Мисс РФПЛ». Потенциальным королевам старше 16 лет нужно заполнить анкету участницы, прикрепив свои фотографии. Заявки принимаются до 7 февраля.

Конкурс пройдёт в три этапа. На первом, с 7 по 12 февраля, болельщики онлайн-голосованием на официальном сайте «Амкара» из всех заявившихся определят 20 претенденток. Затем своё мнение выскажут игроки пермского клуба. И уже 10 самых обаятельных и привлекательных поклонниц красно-чёрных примут участие в финале, который состоится в начале марта. Подробности на официальном сайте. 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 01.02.2018 в 16:53 в рубрике - Вести Пермь

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← Дорожные стройки: итоги и планы

За год на дорогах края погибли 336 человек →

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