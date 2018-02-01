Игроки и болельщики выберут «Мисс Амкар-2018»

Пермский футбольный клуб объявил старт конкурса «Мисс Амкар-2018». Обладательница титула станет лицом красно-черных и сможет представлять команду на конкурсе «Мисс РФПЛ». Потенциальным королевам старше 16 лет нужно заполнить анкету участницы, прикрепив свои фотографии. Заявки принимаются до 7 февраля.

Конкурс пройдёт в три этапа. На первом, с 7 по 12 февраля, болельщики онлайн-голосованием на официальном сайте «Амкара» из всех заявившихся определят 20 претенденток. Затем своё мнение выскажут игроки пермского клуба. И уже 10 самых обаятельных и привлекательных поклонниц красно-чёрных примут участие в финале, который состоится в начале марта. Подробности на официальном сайте.