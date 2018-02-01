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Дорожные стройки: итоги и планы

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ремонт дороги

В правительстве Пермского края подвели итоги работы дорожно-транспортного комплекса в 2017 году. Как заявлено, за 2017 год реконструировали более 45 тысяч километров дорог. На это было выделено более 12 млрд рублей. Основными инвестиционными проектами стали - строительство на участках Восточного обхода, развязка на подъезде к новому терминалу аэропорта, ввод в эксплуатацию аэровокзального комплекса. В правительстве края уже разработан план строительства на следующую пятилетку. В 2018 году закончат работы на улице шоссе Космонавтов - отрезок от Мулянки до Савино, и на улице Героев Хасана. Также начнется ремонт улицы Строителей.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "Самый крупный объект – обход Чусового. Более 2 млрд – проект, почти 50% объема работ уже выполнено. Работы идут с опережением графика. Второй инвестиционный проект – участок Березники-Соликамск, первый этап – 4,1 км. Срок реализации 2019 год. Работы идут в плане, в графике. Объект очень важный для Березниковско-Соликамского узла".

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 01.02.2018 в 16:05 в рубрике - Вести Пермь

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