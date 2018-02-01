Дорожные стройки: итоги и планы
В правительстве Пермского края подвели итоги работы дорожно-транспортного комплекса в 2017 году. Как заявлено, за 2017 год реконструировали более 45 тысяч километров дорог. На это было выделено более 12 млрд рублей. Основными инвестиционными проектами стали - строительство на участках Восточного обхода, развязка на подъезде к новому терминалу аэропорта, ввод в эксплуатацию аэровокзального комплекса. В правительстве края уже разработан план строительства на следующую пятилетку. В 2018 году закончат работы на улице шоссе Космонавтов - отрезок от Мулянки до Савино, и на улице Героев Хасана. Также начнется ремонт улицы Строителей.
Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "Самый крупный объект – обход Чусового. Более 2 млрд – проект, почти 50% объема работ уже выполнено. Работы идут с опережением графика. Второй инвестиционный проект – участок Березники-Соликамск, первый этап – 4,1 км. Срок реализации 2019 год. Работы идут в плане, в графике. Объект очень важный для Березниковско-Соликамского узла".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Инспекторам ГИБДД пришлось поработать пожарными
Пьяный водитель протаранил пять автомобилей
Новости культуры. Пермь 31.01.2018
«Открытый Юг»: специальное предложение межсезонья
Небо зовёт: Пермяки любовались полным лунным затмением
«Сереброника» возрождает пермские ювелирные традиции
Нефтяники помогают
Лидеры России: Как выглядит новый кадровый резерв?
Выбирайте президента где угодно
Лёд даром: Где покататься бесплатно?
Добавить комментарий: