Инспекторам ГИБДД пришлось поработать пожарными

На трассе М7 «Волга» инспекторам ГИБДД пришлось на время стать спасателями и пожарными одновременно. Водитель обратился в полицию с просьбой поблагодарить капитана Сергея Пикова и старшего лейтенанта Дмитрия Сединина за спасение груза, машины и его собственной жизни. Инспекторы дежурили на дороге, когда мимо них пронеслась фура, от задней оси которой шел дым. Инспекторы бросились догонять машину. Пока ехали, колесо разгорелось. Когда стали тушить, штатного огнетушителя из полицейской машины оказалось недостаточно. Тут на помощь поспешили проезжавшие мимо водители. Так всем миром и потушили пожар. Инспекторы в ответ со своей стороны благодарят свидетелей происшествия, что не проехали мимо.