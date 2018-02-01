В Перми пьяный водитель протаранил пять автомобилей. ДТП произошло на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой. Водитель ВАЗ-2114 допустил наезд на попутный автомобиль. В "паровозик" собрались Ниссан, Инфинити, Тойота, Рено и ВАЗ-2110. Автомобиль виновника на время даже перегородил трамвайные пути. Из-за аварии образовалась пробка от Стахановской до Столбовой. Сам водитель отечественной легковушки получил травмы. Прибывшие на место происшествия врачи скорой и полицейские выяснили, что на момент ДТП мужчина был пьян.