Новости культуры. Пермь 31.01.2018

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- Пермский театр оперы и балета представит лучшие премьеры прошлого сезона на «Золотой маске».

- В Перми прошел интеллектуальный турнир «Дорогами славы», посвященный снятию блокады Ленинграда и в целом событиям Великой Отечественной войны.