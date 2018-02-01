Новости культуры. Пермь 31.01.2018
- Чем запомнился последний день января в разные столетия и годы расскажет специальная рубрика «Этот день в истории».
- В Перми для бездомных собрали более 100 книг. Акция под названием «На улице» стартовала две недели назад.
- Пермский театр оперы и балета представит лучшие премьеры прошлого сезона на «Золотой маске».
- В Перми прошел интеллектуальный турнир «Дорогами славы», посвященный снятию блокады Ленинграда и в целом событиям Великой Отечественной войны.
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