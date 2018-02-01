«Открытый Юг»: специальное предложение межсезонья

Благодаря программе «Открытый Юг» отдохнуть в Сочи сегодня может любитель серьезных скидок – до 50%.

Роза и Айрат специально выбрали межсезонье, чтобы поехать в Сочи. Отпуск выбрали именно с таким настроем - не жарко, но и не холодно, по собственным ощущениям - очень комфортно.

Роза Хусаинова: "Очень всё нравится, природа, питание, номера очень комфортные, и лечение, кухня замечательная".

И не только Роза и Айрат. Желающих посетить город-курорт в межсезонье много - специальное предложение для отдыхающих - программа «Открытый Юг» предлагает на выбор три десятка санаториев и пансионатов.

Оксана Тетенова, менеджер по туризму Пермского бюро СКО: "Каждый отель, пансионат, санаторий готов предложить что-то классическое и что-то своё, а проведение акции даёт возможность ощутить всё максимальному количеству людей, мы приглашаем в наши офисы".

Сейфи Алтун рассказал, что работа шеф-повара это настоящее искусство, потому что каждое блюдо он проверяет лично и готов поделиться кулинарными секретами с любым желающим.

Тут уже каждый сам решает для себя - набирать или сбрасывать. Если есть показания от врача, тогда надо придерживаться того, что в каждом меню отмечено как диетическое питание.

И вот интересная деталь на входе в зал ресторана - книга отзывов и предложений. Весьма объёмная и, судя по тому, что здесь написано, предложенный формат шведский стол, да и вообще отдых в Сочи туристам очень нравится.

Любовь и Александр просто в восторге - они выбрали межсезонье и «Открытый юг» именно как возможность хорошо отдохнуть и набраться новых впечатлений.

Любовь Райкова: "Великолепная кухня, и горячих блюд штук по пять, салатов множество, закусок множество, выпечка шикарная".

И самое главное - всё это в непосредственной близости от моря, которое без посетителей не остаётся круглый год - будь то желающие полюбоваться пейзажем или просто искупаться.