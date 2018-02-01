Небо зовёт: Пермяки любовались полным лунным затмением

Полное лунное затмение наблюдали в разных точках земного шара. В России во всей красе его можно было увидеть из Владивостока. А в Перми Луна взошла уже затмившейся. Тем не менее, небо было ясным и посмотреть на луну вблизи можно было через 360-кратный телескоп в пермском клубе любителей астрономии. Необычное явление происходит раз в полгода, в следующий раз тень земли закроет полную Луну 21 августа. В этом месяце, по словам астрономов, это уже третье необычное явление.

Сергей Полищук, руководитель астрономического клуба: "Произошло в этот месяц три интересных совпадения. Суперлуние, когда Луна находится в ближайшей точке от Земли, с другой стороны - голубое луние. А сегодня мы наблюдаем полное лунное затмение".