← «Сереброника» возрождает пермские ювелирные традиции
Небо зовёт: Пермяки любовались полным лунным затмением
Полное лунное затмение наблюдали в разных точках земного шара. В России во всей красе его можно было увидеть из Владивостока. А в Перми Луна взошла уже затмившейся. Тем не менее, небо было ясным и посмотреть на луну вблизи можно было через 360-кратный телескоп в пермском клубе любителей астрономии. Необычное явление происходит раз в полгода, в следующий раз тень земли закроет полную Луну 21 августа. В этом месяце, по словам астрономов, это уже третье необычное явление.
Сергей Полищук, руководитель астрономического клуба: "Произошло в этот месяц три интересных совпадения. Суперлуние, когда Луна находится в ближайшей точке от Земли, с другой стороны - голубое луние. А сегодня мы наблюдаем полное лунное затмение".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Сереброника» возрождает пермские ювелирные традиции
Нефтяники помогают
Лидеры России: Как выглядит новый кадровый резерв?
Выбирайте президента где угодно
Лёд даром: Где покататься бесплатно?
Строгановская премия достанется лучшим из лучших
Медведи Камчатки - на киноэкране Хельсинки
В Перми создали детскую книгу с «живыми» картинками
MusicAeterna номинирован на премию Opera Awards
В Перми прошло первое заседание Молодежного парламента
Добавить комментарий: