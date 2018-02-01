«Сереброника» возрождает пермские ювелирные традиции

31 января - Международный день ювелира. Профессия одна из древнейших и по-прежнему доходных. Как сегодня делают украшения?

Литье - самый важный этап создания украшений. Несколько десятков восковых моделей собирают и припаивают на один стержень, получается ювелирная елка- ее формуют в специальную глину, запекают, после чего мастер готовит сплав. Металл нагревают до 1030 градусов. Затем форме для будущих ювелирных изделий дают остыть, размывают глину водой и достают уже готовую "ёлку" в металле. Изделия с неё отправляются далее в работу.

Сергей Логинов, начальник производства: "Готовых изделий в день мы выпускаем порядка 400-500 штук. Производство организовано по заводскому принципу, разделено не на цеха, а на участки".

Производство украшений «Сереброники» находится в Перми в особняке купца Гаврилова, где расположен главный магазин.

Сердце главного серебряного магазина «Сереброника» - производство. Именно отсюда изделия попадают на прилавки,но прежде проходят все этапы - от создания эскизов и моделей до обработки, полировки, закрепки и декоративного покрытия. Ежедневно на собственном производстве трудятся около ста человек. А тысячи изделий из 55 уникальных серебряных коллекций отправляются в ювелирные магазины всей страны и ближнего Зарубежья.

Виола Онянова, директор розничной сети «Сереброника»: "В СССР было 22 ювелирных производства и Пермский ювелирный гранильный завод насчитывал 800 человек, производство «Сереброники» возрождает пермские ювелирные традиции".

Особая гордость - коллекция «Сила природы» - украшения со смыслом, созданные молодыми пермскими дизайнерами вручную из серебра и редких камней, которые собирают по всему миру.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые занялись резьбой по камню, появились украшения из драгоценных металлов с самоцветами. Профессии ювелира уже более пяти тысяч лет и, как говорят сами мастера, она будет жить еще долго, главное - во всем уметь находить вдохновение.