Нефтяники помогают

О расходах крупного бизнеса на социальную сферу - больницы, школы, детские сады и многое другое. Результаты таких затрат инвесторы оценили в Чернушинском районе.

Одного концентратора кислорода в Чернушинской больнице на всех не хватает. Проблему решили пермские нефтяники. Во время рабочей поездки представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков в рамках акции «Врачебный десант» вручил медучреждению двойной подарок - новый концентратор и мобильный электрокардиограф.

Электрокардиограф применяется для диагностики различных заболеваний сердца. Без него провести комплексное обследование состояния больного невозможно. А так как устройство переносное, им можно воспользоваться даже на улице.

Кому и чем помогли лукойловцы в 2017 году, рассказали на Совете глав поселений. К примеру, в акции «Всё лучшее детям» три детских сада получили комплекты из семи спортивных тренажеров и три сада - дидактические столы.

Здесь же наградили участников конкурса «Наш любимый парк».

В Чернушке появится новая детская площадка, Калиновскому и Деменевскому поселению поставят бензотриммеры. А местному обществу слепых привезут специальный теннисный стол.

В планах у нефтяников по Чернушинскому району: ремонт ДК в селе Ананьино, в Ореховогорской школе, Рябковском-информационно-досуговом центре. Список можно продолжать долго.

Олег Третьяков, представитель Президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Мы не оставляем вопросы по детским садам, сегодня идёт реализация проекта по Куеде, там планируется развернуть детский сад. Это первый подобный сад не только в Прикамье, но и в России. Ну и различные акции это за экологию, сельским библиотекам будем помогать, так что работать и работать!".

Пока остается открытым вопрос с приобретением компьютерного томографа. Но и здесь варианты уже есть - это привлечение средств частного инвестора.

