Лидеры России: Как выглядит новый кадровый резерв?

Участники конкурса «Лидеры России» встретились с губернатором Пермского Края. Это финалисты одного из этапов, проходившего в Приволжье. Из 300 претендентов, успешно закончивших отборочные испытания, четверо - жители Пермского края. Испытания - решение задач, которые стоят сегодня перед властью и бизнесом. В конкурсе участвуют прежде всего будущие руководители, как для государственного, так и для делового управления. Из них затем сформируют особый «кадровый резерв". Организатор конкурса - комиссия при президенте РФ.

Сергей Сердюков, руководитель кластера «Фотоника», «Пермская научно - производственная приборостроительная компания": "Участие в конкурсе - это всегда некая проверка, как перед прыжком в прорубь, ты понимаешь - сможешь ты прыгнуть или не сможешь. Конкурс хороший, качество специалистов, которые занимались отбором, высочайшее".

Из почти 19 тысяч до полуфинала дошли 2 691 человек. Помимо уникального опыта, финалисты получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. А победители получат уникальную возможность целый год учиться у наставников, в числе которых лучшие управленцы страны. Итоги конкурса подведут уже в феврале этого года, на нем определят 100 победителей из всех субъектов РФ.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Моя задача поговорить, чтобы мы друг другу в глаза посмотрели, и вашу активность разбудить или повысить, чтобы вы более активно в делах края участвовали на разных уровнях".