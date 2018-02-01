На выборах президента страны 18 марта можно будет проголосовать там, где вы фактически находитесь, без оглядки на прописку.

За кого голосовать, Любовь Игоревна уже определилась. А вот с местом до сегодняшнего дня было не все ясно. Женщина собирается на отдых, который выпал как раз на 18 марта. В местном избиркоме подсказали - напишите заявление, получите подтверждение - и выбирайте президента где угодно.

Любовь Вахрушева: "Я в принципе не сижу на месте, поэтому открепительный талон дает возможность мне себя чувствовать свободно и комфортно, куда бы я ни поехала, и где бы я ни жила, если я на даче, я могу проголосовать там".

Открепительный талон - это по старинке. Сегодня выдают просто подтверждение, но с собой на участок его брать совсем не обязательно. Проголосовать можно в любом городе любого региона. А написать заявление дома - в территориальной избирательной комиссии или в любом из 53-х многофункциональных центров. И в том и в другом случае понадобится только паспорт. И там и там подскажут точный адрес нового участка.

Анна Швалева, руководитель Мотовилихинского филиала многофункционального центра: "Заявителю необходимо знать, где он будет находиться 18 марта, в день выборов президента, это может быть Пермский край или любой другой регион России, мы поможем узнать и выбрать избирательный участок".

Третий способ - воспользоваться сайтом госуслуг. Здесь нужно зарегистрироваться, а если это уже сделано, то заполнить заявление и отправить его. Всего три шага. На телефон придет смс с адресом нового участка.

Игорь Вагин, председатель Пермской краевой избирательной комиссии: "Избирателю комфортно проголосовать, удобно, - естественно мы рассчитываем на то, что количество избирателей, которые придут на выборы, за счет этого существенно увеличится".

Написать заявление можно с сегодняшнего дня и до 12 марта.

Кстати, возможность проголосовать не пропадет, даже если планы поменяются, никуда не поехали - просто приходите на свой избирательный участок по месту прописки и голосуете, правда, какое-то время займет проверка, а не делаете ли вы это во второй раз.