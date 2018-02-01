Лёд даром: Где покататься бесплатно?
7 ледовых катков на территории Перми со 2 февраля станут бесплатными. Правда, не полностью. Не платить за вход можно будет три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00 до конца зимнего сезона. Бесплатное массовое катание будет организовано на катках:
«Гайва» на улице Карбышева, 52/1
«Прикамье»на Ласьвинской, 1
«Юность» на Революции, 27
«Фаворит»на Репина, 67б
«Спутник» на Мензелинской, 17
«Победа» на Обвинской, 9
«Молния» на Волховской, 26.
Плата не взимается только за выход на лед. Прокат коньков и шкафчиков для вещей останутся платными. На сегодняшний день в крае работают 194 открытых и закрытых катка, плюс хоккейные коробки. Дети до 6 лет выходят на лед бесплатно, для более старшего возраста и взрослых установлена плата от 30 до 300 рублей.
Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми, отмечает: «Безусловно, это вызовет прирост числа посещающих катки, для нас это только плюс. Ведь наша задача пропагандировать здоровый образ жизни и увеличивать количество катающихся - в том числе на катках".
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