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Лёд даром: Где покататься бесплатно?

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каток

7 ледовых катков на территории Перми со 2 февраля станут бесплатными. Правда, не полностью. Не платить за вход можно будет три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00 до конца зимнего сезона. Бесплатное массовое катание будет организовано на катках: 

адреса

«Гайва» на улице Карбышева, 52/1

«Прикамье»на Ласьвинской, 1

«Юность» на Революции, 27

«Фаворит»на Репина, 67б

«Спутник» на Мензелинской, 17

«Победа» на Обвинской, 9

«Молния» на Волховской, 26.

 

Плата не взимается только за выход на лед. Прокат коньков и шкафчиков для вещей останутся платными. На сегодняшний день в крае работают 194 открытых и закрытых катка, плюс хоккейные коробки. Дети до 6 лет выходят на лед бесплатно, для более старшего возраста и взрослых установлена плата от 30 до 300 рублей. 

каток

Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми, отмечает: «Безусловно, это вызовет прирост числа посещающих катки, для нас это только плюс. Ведь наша задача пропагандировать здоровый образ жизни и увеличивать количество катающихся - в том числе на катках".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.02.2018 в 09:35 в рубрике - Вести Пермь

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