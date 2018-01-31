Строгановская премия достанется лучшим из лучших

Пермское землячество начинает отборочный цикл Строгановской премии по итогам 2017 года. В 2018 году премия будет присуждаться по шести номинациям: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в области искусства и культуры» и «За высокие достижения в спорте».

Светлана Левченко, первый заместитель председателя правления - исполнительный директор РОО «Пермское землячество»: "Важной новостью землячества на сегодня является еще и то, что заявки будут приниматься на обновленный и модернизированный сайт".

Строгановская премия была учреждена в 2005 году Пермским землячеством. Это общественная награда за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край и его жителей. Лауреат получает памятный знак, диплом и денежную премию в размере 250 тысяч рублей. Решение о присуждении премии принимает экспертный совет, каждый год на ее присуждение заявляется более 100 кандидатов.