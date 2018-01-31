Строгановская премия достанется лучшим из лучших
Пермское землячество начинает отборочный цикл Строгановской премии по итогам 2017 года. В 2018 году премия будет присуждаться по шести номинациям: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в области искусства и культуры» и «За высокие достижения в спорте».
Светлана Левченко, первый заместитель председателя правления - исполнительный директор РОО «Пермское землячество»: "Важной новостью землячества на сегодня является еще и то, что заявки будут приниматься на обновленный и модернизированный сайт".
Строгановская премия была учреждена в 2005 году Пермским землячеством. Это общественная награда за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край и его жителей. Лауреат получает памятный знак, диплом и денежную премию в размере 250 тысяч рублей. Решение о присуждении премии принимает экспертный совет, каждый год на ее присуждение заявляется более 100 кандидатов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Медведи Камчатки - на киноэкране Хельсинки
В Перми создали детскую книгу с «живыми» картинками
MusicAeterna номинирован на премию Opera Awards
В Перми прошло первое заседание Молодежного парламента
В ДТП с участием автобуса погиб человек
Пермь. Новости культуры 30.01.2018
«Небесную ярмарку Урала» украсят детские рисунки
Не пускают в детский сад: Проба Манту стала причиной раздора
Школа № 59 получит новый корпус уже в этом году
Грипп наступает
Добавить комментарий: