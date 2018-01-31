Медведи Камчатки - на киноэкране Хельсинки

В начале февраля в Финляндии на международном фестивале документального кино DocPoint состоится премьера фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» пермского продюсера Ирины Журавлевой. Средства на съёмки кинокартины собирались на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В результате удалось привлечь почти три миллиона рублей. Работа над фильмом длилась два с половиной года. В нем рассказывается о первом годе жизни и приключениях медвежат, родившихся в Южно-Камчатском федеральном заказнике, о том, как малыши познают окружающий мир и учатся избегать опасностей, которые подстерегают их в окружении сородичей.

Идейным вдохновителем фильма стал известный фотограф дикой природы Игорь Шпиленок. Вместе с братом, кинодокументалистом Дмитрием Шпиленком, он поставил цель показать людям, какие удивительные медведи обитают на особо охраняемой природной территории.