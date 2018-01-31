В Перми создали детскую книгу с «живыми» картинками
В Перми создали детскую книгу с оживающими картинками «Дороги, дружба и немного сказки» - это новый формат литературы с элементами дополненной реальности. Сказка оживает при наведении на страницы телефона с помощью приложения BOOKBOOK. Главная героиня - девочка Катя, которая потеряла своего друга. Большой черный пес Честер исчез однажды утром. Катя идет искать его вместе с Рыжим Котом и встречает множество героев. Автор идеи - пермская художница Екатерина Любимова, книги - Аркадий Мороз, иллюстратором выступил Евгений Кораблин. Книга с оживающими картинками рассчитана на детей от 6 до 13 лет.
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