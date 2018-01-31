MusicAeterna номинирован на премию Opera Awards

Премия «Opera Awards» объявила список претендентов в 18 номинациях. В одну из самых престижных - лучший хор и лучший оркестр - попал коллектив Пермского театра оперы и балета MusicAeterna. Наши музыканты будут соперничать с Баварской государственной оперой, Берлинской «Комише опер», венецианским театром «Ла Фениче», Королевским театром в Мадриде и Оперой Сан-Франциско. Другие номинанты на лучший оркестр - Баварская опера, Фестивальный театр из Байройта, Немецкая опера в Берлине, Лирическая опера Чикаго и легендарный миланский театр «Ла Скала». Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии 9 апреля в Лондоне.