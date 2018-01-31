В Перми прошло первое заседание Молодежного парламента
В Перми прошло первое заседание Молодежного парламента. Он стал приемником Молодёжного совета, который 5 лет служил площадкой для успешной реализации проектов социально активных молодых людей. Члены совета стали костяком парламента, у которого теперь появилась и новая функция - совещательная. Некоторые из идей вполне могут стать законами через старших коллег депутатов. В парламенте 36 человек. Сегодня они выбрали себе руководителей и поделились на 3 рабочие группы - группа по вопросам местного самоуправления, по городскому хозяйству и развитию территорий и группа, занимающаяся вопросами инвестиций, бюджета и налогов.
Айна Якупова, председатель Молодёжного парламента г. Перми: "Помимо проектной деятельности у нас будет нормотворческая и законотворческая деятельность. Мы будем анализировать решения старших коллег, предлагать свои законотворческие инициативы. Первая инициатива она уже подготавливается. Это вопрос о платных парковках, у нас есть что предложить, и это будет первая оформленная инициатива, которую мы внесём на рассмотрение старшим коллегам".
Получили новоиспеченные члены Молодежного парламента и первое домашнее задание. Оно касается предстоящего юбилея города, к которому необходимо активно привлекать молодёжь. Другим направлением начинающих политиков будет работа с профессиональной молодёжью: врачами, инженерами, юристами и экономистами. Приоритетной останется проектная деятельность, результаты которой пермяки могут наблюдать и пользоваться ими. Такими, например, как «Дворовой спорт» и «Молодой инноватор».
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