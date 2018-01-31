В ДТП с участием автобуса погиб человек

В Губахинском районе произошла серьезная авария. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и автобус. Все произошло накануне вечером на дороге Кунгур-Соликамск. По предварительной информации, на 201-м километре водитель ВАЗ-2110, обгоняя по встречной полосе, въехал в автобус ПАЗ, в котором пассажиров, к счастью, не было. Удар был такой силы, что практически смял кузов легковушки. Позже его пришлось разрезать специальным инструментом. Водитель ВАЗа скончался на месте. Его 18-летний пассажир чудом выжил и сейчас находится в больнице.