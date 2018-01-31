Пермь. Новости культуры 30.01.2018
Темы выпуска:
- В Перми создали детскую книгу с оживающими картинками «Дороги, дружба и немного сказки» - это новый формат литературы с элементами дополненной реальности.
- В краевой столице откроют частную музыкальную школу для взрослых, где можно будет учиться играть на гитаре, баяне, скрипке и других инструментах. Открытие состоится 1 марта.
- В начале февраля в Финляндии на международном фестивале документального кино Докпоинт состоится премьера фильма «Медведи Камчатки.Начало жизни. пермского продюсера Ирины Журавлевой.
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