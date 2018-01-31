«Небесную ярмарку Урала» украсят детские рисунки
В Перми открылась выставка детских работ «Рисуем на шарах». Пока это рисунки на бумаге. Их можно увидеть в пермском Фестивальном доме на эспланаде. Лучшие из них украсят воздушные шары участников «Небесной ярмарки Урала», которая традиционно пройдет в июне в Кунгуре. Дети изобразили, каким они видят счастливое детство, и лучшие моменты в кругу семьи, нарисовали значимые места и природные памятники родного края, запечатлели важные и близкие для себя образы. На конкурс поступило около двухсот работ, шестьдесят из них вошли в экспозицию.
Виктория Кобачевич, студентка Пермского краевого колледжа «Оникс»: "Мне очень понравилась работа Махровой Ирины, ее хорек, который выигрышно бы выглядел на объемном шаре. Есть и другие работы очень достойные".
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