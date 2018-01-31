Школа № 59 получит новый корпус уже в этом году

В школе №59 новый корпус должен принять первых учеников уже в этом году. Темпы строительства жестко контролируют. Очередная высокая инспекция побывала здесь накануне. Почему школа будет называться «Энергиум» и станет особенной?

От коллективного зажжения лампочки восьмиклассники Антон, Богдан и Евгений намерены перейти к энергоснабжению городов и улиц. После строительства нового корпуса 59-я школа получит свою уникальную концепцию и название «Энергиум».

Антон Долгих, ученик школы №59:

- Я люблю помогать людям, а энергетика - это такая профессия, которая сильно помогает людям в их жизни.

Будущие энергетики в этом году сядут за парты нового школьного корпуса. Уже возведён железобетонный каркас, полностью готова крыша. Сейчас строители монтируют системы отопления. Запустить отопление планируют в середине февраля, после чего начнётся чистовая отделка.

Параллельно в рамках проекта «Школа на пятёрку» строится новый корпус 42-й школы, где планируют сделать упор на технологии современного сервиса.

А на минувшей неделе открылся спортивный корпус школы №32. Благодарственное письмо главе города Дмитрию Самойлову от «Российского союза боевых искусств» вручил полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Сегодня выпускники не только покоряют спортивные пьедесталы, но и поступают в сильнейшие российские вузы.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Надо постараться и здесь добиться такого же многофункционального, многоцелевого результата. И с точки зрения готовности детей продолжать жизнь как профессиональную, так и спортивную. И для этого есть все возможности".

59-я школа тоже будет особенной, хотя бы потому, что в ней будет обучаться сразу тысяча школьников.

За тем, как растёт новый корпус, ребята могут наблюдать из окна. Как только он откроет двери, туда перейдут ученики средних и старших классов, а здесь останется учиться начальная школа.

Сильванера Антонова, директор школы №59: "Введение нового корпуса для старшеклассников - это те мечтания, которые связаны будут с открытием новых лаборатории - это специализированные классы физики, математики, это большая возможность организации внеурочной деятельности и для микрорайона".

Два малых и один большой спортзал, залы для вольной борьбы и хореографии - строители уверяют, что оценить всё это и дети, и взрослые смогут уже этой осенью.