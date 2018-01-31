Грипп наступает

Количество заболевших, особенно среди детей, в Пермском крае увеличивается ежедневно. В образовательных учреждениях решение об объявлении карантина директора и заведующие принимают самостоятельно. В стационарах запретили посещение больных. Эпидемиологи уже выделили наиболее часто встречающийся в этом году вирус гриппа - H1N1. Впервые жители Прикамья столкнулись с этим штаммом в 2009 году, именно тогда он получил свое народное название «Свиной грипп».

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Он известен уже, он циркулировал на протяжении ряда лет. Этот вирус по данным, которые представляет институт «Вектор», включен в состав вакцин, которыми мы прививались при подготовке к данному эпидсезону".