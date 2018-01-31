В Нытве подняли проблемы моногородов

О проблемах моногородов сегодня говорили и в Нытве на приеме депутатов Государственной думы от «Единой России». Официально Нытва включена в список моногородов, в федеральное министерство подана заявка на получение статуса территории опережающего экономического развития. Это дает резидентам возможность на получение значительных послаблений в налоге на землю, прибыль и имущество, в несколько раз снижаются социальные страховые платежи. Сейчас в районе «в ручном режиме» ведется работа с пятью инвесторами. В качестве производства здесь планируют развивать обработку листового металла, производство взрывозащищенных электродвигателей. Всего в Прикамье сейчас насчитывается 10 моногородов. Планируется, что в течение 2018 года еще три из них, вдобавок к Чусовому, получат статус территории опережающего экономического развития.

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ, член фракции партии «Единая Россия»: "Сегодня шла речь о том, что существует определенного рода конкуренция между регионами, потому что в других регионах существуют и региональные меры поддержки, в том числе развитие территорий опережающего экономического развития на базе моногородов. И здесь необходимо говорить, что должны быть выработаны какие-то дополнительные меры на региональном уровне, для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность".