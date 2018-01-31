ТОСЭР: Перед Чусовым открыли экономические перспективы

ТОСЭР или территория опережающего экономического развития. Речь о Чусовом, единственном в своем роде городе на территории края. Сегодня плюсы, которые получил Чусовой от смены статуса, подсчитали на месте. Что получилось?

Вот так вручную чистят только самые сложные места. Остальное делает автоматическая щетка. Это цех, в котором газовым трубам большого диаметра дают вторую жизнь. Главным образом это работа Александра.

Александр Квашнин, изолировщик ООО «ЧЗВТ»:

- Смотрим, чтобы труба была чистая после дробомета, убираем дробь, которая остается, и начинаем покрытие и смотрим за толщиной. Полимерное покрытие продлевает срок годности трубы на 30 лет.

Еще одно предприятие. Здесь уже производят тракторные прицепы и пластмассовые изделия. Но ставку делают на модульные здания. Это быстровозводимые столовые, бытовки, санузлы или фельдшерско-акушерские пункты. Объединяет два производства место - территория опережающего социально-экономического развития Чусовой. Или ТОСЭР Чусовой.

Производства ТОСЭР относительно небольшие, примерно от десяти до сотни сотрудников, поэтому в данном случае речь идет, скорее, о количестве предприятий. И для того, чтобы этот показатель увеличивать, в районе создана специальная комиссия.

На сегодняшнем заседании подводят итоги девяти месяцев работы. Четыре компании уже пришли, создано 170 новых рабочих мест. В режиме рассмотрения еще 20 заявок от бизнеса. Ему и налоговые льготы, и землю, и даже инфраструктуру за бюджетный счет.

Сергей Белов, глава Чусовского муниципального района: "Мы рассматриваем работу и через концессионное соглашение, мы рассматриваем варианты через Фонд развития моногородов, который дает возможность финансировать в инженерную инфраструктуру, также рассматриваем варианты на уровне Правительства Пермского края".

Статус ТОСЭР присвоен Чусовому на 10 лет. Вопрос на контроле у краевых властей и губернатора Максима Решетникова.

Светлана Усачева, первый заместитель министра территориального развития Пермского края: "Мы подали еще заявку в Минэкономразвития РФ на Красновишерск, Юго-Камский и Нытву, и рассчитываем, что кто-то из этих городов получит статус ТОСЭР".

Что до Чусового, то сюда хотят зайти еще четыре инвестора, планируется, например, производство удобрений и сельхозпродукции.