В школах Перми стартует запись в первый класс

В Перми запись детей в первые классы начнется 1 февраля. Дату обозначили в департаменте образования пермской мэрии. В этом году прием будут вести 113 учреждений. Среди них 2 с новыми корпусами на 1000 мест - школа № 59 и № 42. Первоклассниками в этом году станут 14,5 тысяч детей, на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Прием для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, будет проходить до 30 июня. С 1 июля по 5 сентября открыт прием для тех, кто делает выбор, где учиться, самостоятельно – на свободные места.

Валентина Маковеева, заместитель начальника департамента образования администрации г. Перми: "Чаще всего свободные места - это школы с углубленным изучением предметов, лицеи и гимназии. У них микрорайоны чуть меньше, чем у обычных общеобразовательных школ, что дает возможность родителям из любого конца города получать услугу того качества, которое дает данное образовательное учреждение".

Для приема в школу необходимы: заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, его прописка. Для удобства родителей на сайте permedu.ru в разделе «Прием в первый класс» разработали пошаговую инструкцию приема детей с полной информацией и перечнем необходимых документов. 3 февраля во всех школах пройдет день открытых дверей.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Все школы на этой неделе на своих сайтах размещают информацию о тех мероприятиях, которые будут для родителей и для детей организованы 3 февраля".