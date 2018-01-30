«Митриевна»: Выставка, посвященная бабушке

В Пермской галерее "Марис-Арт" открылась персональная выставка Татьяны Нечеухиной "Митриевна". Художница посвятила ее своей бабушке, образ которой стал основой экспозиции. Работы напоминают о том, что наши корни - это то, что составляет нашу жизнь и даёт силы.

Живописная техника Татьяны Нечеухиной разнообразна: это традиционная живопись на холсте с широкими пастозными мазками и точным рисунком, смешанная техника по доске, с нежным использованием масляной пастели. Современный интерьер Арт-галереи дополнен инсталляцией, где использованы деревянные конструкции, отдаленно напоминающие рукотворные хозяйственные поделки - перегородки, полочки для необходимых в доме мелочей, а также набор бытовых домашних предметов.

Татьяна Нечеухина, художник: "Началось все с того, что я попыталась сделать Троицу свою, то есть всем известна Рублевская троица, которая до сих пор не дает покоя художникам. После этого какие-то фрагменты. И пошло-поехало - и вдруг появлялись эти доски, мне их приносили, я их находила на улице".