Полтысячи юных спортсменов посвятили в каратисты
Отметили 20-летний юбилей в новом зале. Ежегодное посвящение воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва киокушинкай в каратисты совпало с круглой датой. Традиция зародилась еще в 2000 году. Посвящение в спортсмены – своего рода демонстрация техники. Ребята разбивали рукой свою первую доску. Большинство проходящих ритуал - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва киокушинкай из школы №32. Всего более полутысячи человек.
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