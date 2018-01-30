В Пермской арт-резиденции открылась выставка "Пермь. Точка зрения" - авторский проект пермских фотохудожников Виктора Мельника, Елены Ангальт, Марины и Анатолия Долматовых. Каждый из них, пребывая в пространстве одного города, видит его по-разному.

Марина Долматова, фотохудожник: "Здесь только частичка нашего взгляда и отношения, а вообще город нам очень нравится. У него есть такие потаенные уголочки, улицы, дома, структуры и очень хорошо видны лица людей, они доброжелательны, готовы общаться с камерой".

Марина и Анатолий Долматовы видят Пермь сквозь призму художественного восприятия, их снимки похожи больше на живописные работы. На выставке представлены фотографии двух авторов, которые с помощью компьютерной графики соединены между собой. Фотографии Елены Ангальт - это романтические городские зарисовки, где можно увидеть чувства и переживания людей. Виктор Мельник любит необычные места и ракурсы, контрастные сочетания старой и новой Перми. Это тот автор, через фотографии которого можно услышать "аромат" города и его особенность.

Виктор Мельник, председатель Пермского отделения Союза фотохудожников России: "И хотя тут мы все очень разные - по подходам, по стилям, по философии, но нас объединяет любовь к городу. Мы здесь живем всю жизнь, можно сказать".