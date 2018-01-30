Пермь. Новости культуры 29.01.2018
В выпуске:
- В Пермской Арт-резиденции открылась персональная выставка Заслуженного художника РФ Игоря Одинцова.
- В Пермской галерее Марис-арт открылась персональная выставка Татьяны Нечеухиной - "Митриевна". Художница посвятила ее своей бабушке Настастье Дмитриевне, образ которой стал основой экспозиции.
-В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка, посвященная эвакуации из блокадного Ленинграда.
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