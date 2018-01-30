Снегопад стал причиной пробки на федеральной трассе

Накануне из-за снегопадов на въезде в город, в районе Липовой горы, многотонные машины с трудом поднимались в горку, в результате чего образовалась огромная пробка на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург. Только, после того, как дорожная поверхность была обработана специальным реагентом, проблему удалось решить.

В центре Перми транспорт тоже стоял. В первой половине дня на выезде из города, в районе микрорайона Ива, из-за нечищеного снега, столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего образовалась огромная пробка. Снег с улиц города начали убирать с раннего утра, однако тротуары и придомовые территории оказались завалены.

Ночью на улицах краевой столицы работали без малого почти три сотни единиц снегоуборочной техники. 230 из них остались работать в дневные часы. Как сообщают в администрации Перми, подрядчики с поставленными задачами справляются. Особое внимание уделяется уборке основных магистралей и маршрутов общественного транспорта. За минувшую неделю с улиц города было вывезено 65 тысяч кубометров снега.