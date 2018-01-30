Отделается штрафом: Пьяный водитель сбил 3-летнюю малышку

Накануне в Кировском районе Перми 3-летний ребенок оказался под колесами автомобиля. Около 8.00 утра пермячка вела дочь в детский сад по двору дома на улице Воронежской. В этот момент водитель автомобиля ВАЗ-2107 сдал назад и сбил малышку. Ребенка осмотрели медики, было назначено амбулаторное лечение. После ДТП сотрудники Госавтоинспекции начали административное расследование. Выяснилось, что водитель был пьян и не имеет страхового полиса. Так как девочка избежала серьезных травм, уголовного дела в отношении водителя, скорее всего, возбуждать не будут. Ему грозит административный штраф и лишение прав.