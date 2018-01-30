То мороз, то оттепель: Прогноз погоды на неделю

Снегопад в Перми закончился. Со вторника по четверг, как сообщают синоптики, осадков не ожидается. Температура воздуха не поднимется выше отметки в -10 градусов. Самым холодным днем на этой неделе станет четверг. А к выходным и вовсе потеплеет.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "До конца рабочей недели до пятницы больше осадков в Перми не ожидается. При этом температурный фон будет достаточно низким. Температура не поднимется выше -10С. А в ночь на четверг может опуститься до -20С в Перми и в отдельных районах края до -25С. При этом во вторник и в четверг есть вероятность, что будет солнце. В конце недели предварительно нас ожидает резкое изменение характера погоды, в связи с распространением воздушной массы со Средиземноморья. Температура может резко повысится в конце недели до нуля. При этом потепление может сопровождаться снегопадом".