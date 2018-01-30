Принцесса Фиона ждет Шрека в старой башне Кунгура

В Кунгуре необычный арт-объект появился на старой водонапорной башне. Теперь в одном из ее окон своего героя ждет один из главных персонажей из серии мультфильмов о Шреке – принцесса Фиона. Башня расположена возле стадиона «Труд», а ее новая обитательница уже полюбилась всем местным жителям и туристам. Они говорят: это отличная идея, и гадают – дождется ли принцесса в заточении своего принца.