Принцесса Фиона ждет Шрека в старой башне Кунгура
В Кунгуре необычный арт-объект появился на старой водонапорной башне. Теперь в одном из ее окон своего героя ждет один из главных персонажей из серии мультфильмов о Шреке – принцесса Фиона. Башня расположена возле стадиона «Труд», а ее новая обитательница уже полюбилась всем местным жителям и туристам. Они говорят: это отличная идея, и гадают – дождется ли принцесса в заточении своего принца.
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