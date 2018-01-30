Пермь. Вести Спорт
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- 4 представителя Пермского края готовятся выступить на Олимпиаде в Корее.
- Отстранённые МОК от игр без объяснения причины прикамские саночники, чусовляне Татьяна Иванова и наставник национальной сборной Альберт Демченко привели Сборную России к титулу Чемпионов Европы.
- Стефания Надымова стала первой в истории победительницей Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин.
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