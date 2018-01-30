Спасатель: Профессия для настоящих мужчин

Навыки профессиональных спасателей осваивают с юности. В Перми прошли тренировки студентов на базе Пермской городской службы спасения, которая отмечает юбилей – 20 лет со дня создания. С чего начинали и к чему пришли пермские спасатели?

Краткий инструктаж. А дальше все на практике. Правда, пока с манекеном. Сначала тренировка по медицинской помощи, затем спасение человека из-под плиты - это программа сегодняшнего занятия студентов в городской службе спасения.

Артем Гимик: "Это профессия не для слабаков, для настоящих мужчин, здесь нужна выдержка, сила, не боятся показать себя в трудных ситуациях".

Учатся и студенты, и сами спасатели. Процесс непрерывный в течение уже 20 лет. Именно столько существует служба. В 1998-м были подписаны соответствующие бумаги. И сегодня у сотрудников праздник.



Нормативы - жесткие. 2 минуты на сборы и 20, чтобы добраться до места происшествия. ДТП, пожары, бытовые ЧП. От разбора завалов на Куйбышева, 103, когда обвалился угол пятиэтажного жилого дома, до освобождения счастливой невесты от обручального кольца, которое из-за волнения снять самой не вышло.

Владимир Касымов, директор МКУ «Пермская городская служба спасения»: "Они понимают с полуслова взгляд командира группы, тот посмотрел на них, они уже знают, что нужно сделать, подать какой инструмент. Спасенные жизни людей – результат нашей совместной работы".

Когда срок службы переваливает за 10 лет, в работе появляется даже своя романтика.

Юрий Каравашков, спасатель: "Один из наших коллег, когда женился, подружки невесты приготовили выкуп, а он, используя веревки и снаряжение, спустился в окно и говорит все - ты моя. Подружки, конечно, расстроились, но было всем весело. Мне супруга так не разрешила сделать".

В день рождения спасатели наготове. Только за сегодняшние половину суток - 13 выездов.