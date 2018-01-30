Без дома, но с книгой
В Перми собрали более ста книг для бездомных. Вчера принимали литературу последний день. Акция под названием «На улице» стартовала две недели назад. По словам организаторов, в основном люди приносили художественную литературу, а вот материалов, посвященных саморазвитию, оказалось немного. А ведь именно на неё рассчитывали волонтеры. В итоге этот недостающий пласт был дополнен за счёт собственных и благотворительных средств. В ближайшее время собранную библиотеку передадут в центр социальной адаптации на Героев Хасана в Перми.
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