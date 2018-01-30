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Семья, воспитывающая 14 детей, осталась без дома
Многодетная семья Окуловых нуждается в помощи. Из-за крупного пожара без крова остались 17 человек, из которых 14 - дети. Напомню, возгорание одноэтажного дома в поселке Бымок произошло днём 26 января. К счастью, на момент ЧП все ребята были в школе. Приемным родителям удалось спастись. По предварительной информации, пожар начался с котельной.
Светлана Окулова, пострадавшая: "Просто я не знаю, как я заметила. Как ураган, я думала, сильный ветер крышу сносит, а когда выглянула на улицу, поняла, что под крышей бушует пламя".
На сегодняшний день руководством Кунгурского района совместно с социальными службами, организациями-спонсорами приняты все меры по обеспечению погорельцев всем самым необходимым. Ситуация находится на контроле регионального правительства и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Реквизиты для финансовой поддержки многодетной семьи Окуловых можно найти на сайте омбудсмена.
Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Первая оперативная помощь была оказана Министерством социального развития Пермского края, по поручению губернатора было выделено 115 тысяч рублей на приобретение самых необходимых первых товаров. Основная сейчас задача - это построить новый дом для этой семьи".
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