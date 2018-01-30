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Семья, воспитывающая 14 детей, осталась без дома →

После ЧП в пермской школе краевые власти предлагают изменить федеральное законодательство

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губернатор

Встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с депутатами Государственной Думы началась с обсуждения инцидента в школе №127. Две недели назад в результате нападения двух подростков пострадали 9 учеников начальной школы и их учительница. По словам губернатора, итоговые выводы сделает следствие. Несмотря на то, что есть вопросы по обеспечению безопасности и охраны школ, причины случившегося более глубокие.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Есть предложения со стороны краевых властей. Я знаю, что эта ситуация обсуждалась и на федеральном уровне. И нам, конечно, нужно выработать комплексную систему по работе с этими подростками по исправлению ситуации. И нужно как можно быстрее эти изменения в законодательство продвинуть, потому что мы видим, что ситуация, к сожалению, повторяется и в других регионах".

В краевом правительстве в итоге сформулировали ряд предложений для изменений федерального законодательства. В первую очередь они касаются необходимости усиления роли комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссии предлагают дать не только административные, но и контрольные функции, расширить ее полномочия. А родителей в свою очередь могут обязать предоставлять в образовательные учреждения сведения о медицинском диагнозе ребенка. По словам депутата Госдумы Игоря Шубина, вопрос безопасности детей актуален для всей страны.

Игорь Шубин, депутат Государственной думы РФ: "Требуются серьезные изменения в системе образования, в системе воспитания подрастающего поколения. При этом вопрос лежит не только в безопасности, он гораздо глубже. Нужно немедленно заняться изменением, как минимум трех-четырех законов, где требуется усиление Комиссии по делам несовершеннолетних".

8 февраля в Государственной думе состоится круглый стол по вопросам безопасности детей в образовательных учреждениях, где будут озвучены предложения профильного министерства, в том числе по совершенствованию других федеральных законов.

Метки: в Пермском крае, Власть, Образование

Опубликовано: 30.01.2018 в 10:36 в рубрике - Вести Пермь

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