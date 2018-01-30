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На Южной дамбе столкнулись сразу 4 автомобиля
Снегопады в краевой столице отметились десятками дорожных аварий. Пожалуй, самое серьезное ДТП дня – на Южной дамбе столкнулись сразу 4 автомобиля. Один водитель не справился с управлением, врезался в другую машину, а затем на встречной полосе ударил еще две машины. Два человека пострадали – водитель автомобиля, с которого все началось и его 80-летний пассажир. У водителя сотрясение мозга, у пассажира – перелом обеих ног. Оба госпитализированы.
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