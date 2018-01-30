В Перми за сутки выпала недельная норма снега

Недельная норма осадков меньше чем за сутки. Утром движение в городе местами останавливалось полностью из-за отсутствия элементарной подсыпки. Однако количество спецтехники на улицах измерялось сотнями единиц. К чему это привело?

После снегопада подняться в гору для машины Александра - уже серьезное испытание. Участок дороги на въезде в Пермь со стороны Липовой горы многотонные фуры преодолевали за 20-30 минут. Все из-за того, что вовремя дорогу не успели подсыпать.

Как только подсыпали - пробка исчезла. Снегоуборочные машины начали работать в городе Перми еще ночью. Основное внимание к паковочным карманам и проезжей части. Из-за непрекращающегося снегопада на улицы Перми выпала недельная норма осадков, непогода продолжалась всю первую половину дня.

Сергей Тертьяков, начальник отдела благоустройства администрации Свердловского района г. Перми: "За прошедшие сутки 60 единиц в круглосуточном режиме техники работало. Акценты были в первую очередь сделаны на объекты социальной сферы, подход, подъезды к больницам, к детским садам".

В Перми действует пять снежных полигонов. На больших территориях в круглосуточном режиме работают бульдозеры. Свалки расположены в разных районах города, чтобы максимально уменьшить расстояние от всех точек вывозки до мест складирования.

Один из снеговых полигонов расположен в Камской долине. Когда в городе Перми идет снег, в сутки сюда приезжает до 400 машин. Каждая перевозит примерно по 20 кубов снега.

С задержкой на вызовы к своим пациентам этим утром добирались бригады скорой помощи. И если центральные дороги были почищены уже в первой половине дня, то во дворах возникли серьезные проблемы. Эта зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. За это их ждут штрафы от районных властей.

Осадки прекратятся только к середине недели. По данным Гидрометцентра, во вторник в Перми возможны небольшие снегопады, ветер будет южным 3 м/с. Температура воздуха днём составит –12…–11 градусов, а ночью похолодает до –17С. В конце недели пермяков ждет еще одно испытание. Небольшое потепление начнется в пятницу, а к выходным температура воздуха поднимется до –5…–6 градусов.