Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Трагедия в Ильинском: Пожар унес жизни пяти человек

На Южной дамбе столкнулись сразу 4 автомобиля →

В Перми за сутки выпала недельная норма снега

смотреть видео

снег

Недельная норма осадков меньше чем за сутки. Утром движение в городе местами останавливалось полностью из-за отсутствия элементарной подсыпки. Однако количество спецтехники на улицах измерялось сотнями единиц. К чему это привело?

После снегопада подняться в гору для машины Александра - уже серьезное испытание. Участок дороги на въезде в Пермь со стороны Липовой горы многотонные фуры преодолевали за 20-30 минут. Все из-за того, что вовремя дорогу не успели подсыпать.

Как только подсыпали - пробка исчезла. Снегоуборочные машины начали работать в городе Перми еще ночью. Основное внимание к паковочным карманам и проезжей части. Из-за непрекращающегося снегопада на улицы Перми выпала недельная норма осадков, непогода продолжалась всю первую половину дня.

Сергей Тертьяков, начальник отдела благоустройства администрации Свердловского района г. Перми: "За прошедшие сутки 60 единиц в круглосуточном режиме техники работало. Акценты были в первую очередь сделаны на объекты социальной сферы, подход, подъезды к больницам, к детским садам".

В Перми действует пять снежных полигонов. На больших территориях в круглосуточном режиме работают бульдозеры. Свалки расположены в разных районах города, чтобы максимально уменьшить расстояние от всех точек вывозки до мест складирования.

Один из снеговых полигонов расположен в Камской долине. Когда в городе Перми идет снег, в сутки сюда приезжает до 400 машин. Каждая перевозит примерно по 20 кубов снега.

С задержкой на вызовы к своим пациентам этим утром добирались бригады скорой помощи. И если центральные дороги были почищены уже в первой половине дня, то во дворах возникли серьезные проблемы. Эта зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. За это их ждут штрафы от районных властей.

Осадки прекратятся только к середине недели. По данным Гидрометцентра, во вторник в Перми возможны небольшие снегопады, ветер будет южным 3 м/с. Температура воздуха днём составит –12…–11 градусов, а ночью похолодает до –17С. В конце недели пермяков ждет еще одно испытание. Небольшое потепление начнется в пятницу, а к выходным температура воздуха поднимется до –5…–6 градусов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.01.2018 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Трагедия в Ильинском: Пожар унес жизни пяти человек

Ветлечебница продолжает работу

Эвакуация: от Невы до Камы

Пермский конькобежец может принять участие в Олимпиаде

«Дом грузчика» закрывается

Хитросплетения коррупции

В ДТП с участием автобуса никто не пострадал

Шесть человек пострадали в ДТП в Красновишерском районе

Пермь. Новости культуры

Пермский край. Неделя за 159 секунд


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Трагедия в Ильинском: Пожар унес жизни пяти человек

На Южной дамбе столкнулись сразу 4 автомобиля →

Обратите внимание

в Перми

В Сети появился поддельный сайт Театра-Театра

В сети появился поддельный сайт Театра-Театра, где продают билеты по завышенным ценам на несуществующие показы.
читать30.01.2018 в 18:02
Метки: в Перми, Общество, Преступления

Cтартовала продажа билетов на концерты Дениса Мацуева

Стартовала продажа билетов на концерты 8-го Международного фестиваля Дениса Мацуева.
читать30.01.2018 в 17:47
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Митриевна»: Выставка, посвященная бабушке

Татьяна Нечеухина посвятила новую выставку своей бабушке. Наши корни - вот что даёт нам силы.
смотреть видео читать30.01.2018 в 17:32
Метки: в Перми, Культура, Общество

Полтысячи юных спортсменов посвятили в каратисты

Посвящение в спортсмены – демонстрация техники. Ребята разбивали рукой свою первую доску.
смотреть видео читать30.01.2018 в 17:05
Метки: в Перми, Спорт, Общество, Образование

Пермь. Точка зрения

Пермских фотохудожников, разных по стилю, подходу и философии, объединяет любовь к родному городу.
смотреть видео читать30.01.2018 в 16:38
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Чусовляне привели сборную России к титулу Чемпионов Европы

Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото чемпионата Европы.
смотреть видео читать30.01.2018 в 14:38
Метки: в Пермском крае, Общество, Спорт, В России

Пермяки готовятся к Олимпиаде

4 представителя Пермского края готовятся выступить на Олимпиаде в Корее.
смотреть видео читать30.01.2018 в 14:14
Метки: в Перми, В России, В мире, Спорт

Пермский конькобежец может принять участие в Олимпиаде

В немецком Эрфурте пермяк завоевал золотую и бронзовую награды на дистанциях 1000 и 1500 метров.
смотреть видео читать29.01.2018 в 16:37
Метки: в Перми, В России, В мире, Спорт

Наконец-то почитаем

Вторая часть романа «Тобол» Алексея Иванова начнет продаваться 1 февраля.
читать29.01.2018 в 13:00
Метки: в Перми, В России, Культура

Вот такие пироги

3 февраля отмечается День морковного пирога. Но внимания заслуживают и другие пироги!
читать28.01.2018 в 15:14
Метки: В России, В мире, СМИ
Лента новостей RSS каналы

В Сети появился поддельный сайт Театра-ТеатраВ Сети появился поддельный сайт Театра-Театра

Вести Кудымкар 30.01.2018Вести Кудымкар 30.01.2018

Cтартовала продажа билетов на концерты Дениса МацуеваCтартовала продажа билетов на концерты Дениса Мацуева

«Митриевна»: Выставка, посвященная бабушке«Митриевна»: Выставка, посвященная бабушке

Полтысячи юных спортсменов посвятили в каратистыПолтысячи юных спортсменов посвятили в каратисты

Пермь. Точка зренияПермь. Точка зрения

Пермь. Новости культуры 29.01.2018Пермь. Новости культуры 29.01.2018

Снегопад стал причиной пробки на федеральной трассеСнегопад стал причиной пробки на федеральной трассе

Отделается штрафом: Пьяный водитель сбил 3-летнюю малышкуОтделается штрафом: Пьяный водитель сбил 3-летнюю малышку

Лыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признакуЛыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признаку

Чусовляне привели сборную России к титулу Чемпионов ЕвропыЧусовляне привели сборную России к титулу Чемпионов Европы

Пермяки готовятся к ОлимпиадеПермяки готовятся к Олимпиаде

То мороз, то оттепель: Прогноз погоды на неделюТо мороз, то оттепель: Прогноз погоды на неделю

Принцесса Фиона ждет Шрека в старой башне КунгураПринцесса Фиона ждет Шрека в старой башне Кунгура

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Спасатель: Профессия для настоящих мужчинСпасатель: Профессия для настоящих мужчин

Без дома, но с книгойБез дома, но с книгой

Семья, воспитывающая 14 детей, осталась без домаСемья, воспитывающая 14 детей, осталась без дома

После ЧП в пермской школе краевые власти предлагают изменить федеральное законодательствоПосле ЧП в пермской школе краевые власти предлагают изменить федеральное законодательство

На Южной дамбе столкнулись сразу 4 автомобиляНа Южной дамбе столкнулись сразу 4 автомобиля

В Перми за сутки выпала недельная норма снегаВ Перми за сутки выпала недельная норма снега

Трагедия в Ильинском: Пожар унес жизни пяти человекТрагедия в Ильинском: Пожар унес жизни пяти человек

Вести Кудымкар 29.01.2018Вести Кудымкар 29.01.2018

Строгановская премия ищет своих кандидатовСтрогановская премия ищет своих кандидатов

Ветлечебница продолжает работуВетлечебница продолжает работу

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru