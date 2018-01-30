Трагедия в Ильинском: Пожар унес жизни пяти человек

Ильинский потрясла трагедия. В огне погибла целая семья – родители, бабушка, дети. Как рассказывают соседи, семья была образцовой. Привычные причины пожара, вроде курение не в том месте, специалисты даже не рассматривали. Зато вероятной причиной назван поджог.

Алексей уже спал, когда его разбудила жена со словами "У соседей дом загорелся!". Начали звонить пожарным, там сообщили, что вызов уже поступил. Оделись, вышли на улицу, увидели, что горит серьёзно.

Анатолий Красноборов, до того как занять пост главы района, 30 лет проработал пожарным, и чрезвычайных ситуаций видел немало, но таких были единицы. Погибшие на пожаре люди были его соседями, и он один из первых, кто оказался на месте происшествия.

Анатолий Красноборов, глава Ильинского района: "Положительная семья, никогда не был никаких пьянок, он не курил, жена не курила, нормальный образ жизни вели, всегда с семьёй, всегда с детьми!".

Когда сотрудники МЧС смогли попасть внутрь, они обнаружили пять тел, трое взрослых и двое детей - мужчина, женщина, их дети и мать главы семьи.

Хозяева дома проживали здесь не постоянно, приезжали обычно по выходным. Так и на этот раз - на уикенд отправились в Ильинский.

Пожару был присвоен второй номер сложности, прибыли сотрудники пожарной части менее чем через 10 минут. Также на место происшествия выехали руководители регионального управления МЧС и Следственного комитета.

Владислав Мормуль, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "Они попытались спастись, выйти через веранду, попали в очаг, под воздействием высокой температуры и плотного задымления, к сожалению, не смогли дойти до выхода. Тела были обнаружены буквально в метре от центрального входа в дом".

Уголовное дело по факту возбудил Следственный комитет. Сейчас проводятся экспертизы, опрошены свидетели и родственники, рассматриваются разные версии случившегося.

Фёдор Лимпинский, заместитель руководителя пермского МСО СУ СК РФ по Пермскому краю: "Мы рассматриваем версию поджога, а также версию о том, что причиной пожара могли быть нарушения эксплуатации электрооборудования или электропроводки".

Январь выдался очень напряжённым в плане пожарной обстановки. С начала месяца произошло более 200 пожаров, погибло 32 человека из них трое детей - двое в Ильинском и один ребёнок в Гайнском районе.