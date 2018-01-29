Ветлечебница продолжает работу

Центр ветеринарной медицины на улице Екатерининской в Перми продолжает работу, несмотря на постановление суда о запрете на деятельность. Поводом для такого решения послужила проверка, в результате которой было установлено, что круглосуточный режим клиники для животных нарушает условия проживания людей в многоквартирном доме. В итоге суд постановил закрыть помещение на 30 дней.

Вероника Фукалова, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми УФССП по Пермскому краю: "В отдел судебных приставов поступило постановление суда о приостановлении деятельности ветклиники в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Судебным приставом был осуществлен выезд по данному адресу в целях приостановления деятельности, в ходе которого было выявлено, что организации добровольно осуществила решение суда".

Однако, ветеринарная клиника вновь открылась, предварительно сменив в документах фамилию индивидуального предпринимателя. Представители центра ситуацию пока не комментируют.