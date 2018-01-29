В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Эвакуация: от Невы до Камы». Экспозиция состоит из нескольких тематических площадок. «Блокадный Ленинград» представлен предметами - свидетелями событий, дневниками очевидцев. «Путь от Невы до Камы» - «Дорогой жизни» через Ладожское озеро, спасшей тысячи людей, и железнодорожный вокзал в Перми, прибывая на который, эвакуированные автоматически становились жителями нашего города. «Жизнь в тылу» проиллюстрирована работой пермских заводов и эвакогоспиталя в арт-объектах. На выставке также можно увидеть игрушки, с которыми маленькие труженики тыла стояли у станка.

Елена Негонова, директор ЦВЗ: "Нам очень сложно, даже если мы хорошо знаем историю, представить себе те эмоции, которые испытывали люди, переживая трудности всей страной. Поэтому здесь в этой историко-художественной экспозиции нами представлены как подлинно исторические экспонаты, так и работа современных художников".