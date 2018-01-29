Пермский конькобежец может принять участие в Олимпиаде

На дорожках пермского стадиона «Юность» в свои школьные годы у Виктора Сивкова и Светланы Высоковой тренировался теперь уже мастер международник Михаил Козлов. Сегодня у ведущего пермского конькобежца появился шанс принять участие в Олимпиаде в Корее. В этом сезоне спортсмен стал победителем Чемпионата России, что в истории Прикамья случилось впервые. Далее член сборной России продолжил выступать на этапах Кубка мира, во втором по силе дивизионе «Б». На последнем, пятом, этапе Кубка мира в немецком Эрфурте пермяк завоевал золотую и бронзовую награды на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Ранее МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде 2018 года. Принять участие в соревнованиях смогут только «чистые» спортсмены, при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. Как показали последние дни, логики в допуске от МОК ждать не приходится.

Светлана Высокова, призер Олимпийских игр в Турине, тренер Михаила Козлова: "В связи с тем, что у нас идут допинговые разборки, которые, я считаю, не совсем справедливые, потому что никаких конкретных обвинений спортсменам, которых сейчас не допускают на Олимпийские игры, предъявлено не было. Все пробы были чистые. Никаких царапин на банках ни на пробе А, ни на пробе Б не было обнаружено. И тем не менее, ситуация такова. В связи с этим у Михаила очень возросли шансы выступления на Олимпийских играх. Поэтому мы будем счастливы болеть за Михаила. У него вся необходимая процедура пройдена. По правилам необходимо иметь 6 допинг проб в сезоне, они у него все сданы. Документы все на оформлении".