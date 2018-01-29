Знаменитая пермская лаборатория современного искусства «Дом грузчика» закрывается. Арендованное помещение, в котором располагалось арт-пространство, выкупили. Теперь его необходимо освободить.

Алексей Щигалев, основатель лаборатории «Дом грузчика»: "Появился покупатель на это помещение. Но изначально, оно принадлежало частному лицу, который не справился с выплатой кредита, банк отбирает и продает помещение".

Случайным намеком стала и новая выставка - про ЖКХ, сделанная совместно с саратовскими коллегами. Именно она станет завершающей в жизни «Дома грузчика». Но организаторы ничуть не переживают. Пространство функционировало больше для самовыражения и культурного обмена художников, нежели для зрителей.

Марина Пугина, инициатор выставки: "Творческие пространства, которые сами организуются, существуют в первую очередь для себя. Была потребность в этом месте, сейчас пришло время переформатировать эту ситуацию".

Творческое пространство открылось в декабре 2014 года, а свое название получило от самого здания - памятника архитектуры «Дом грузчика». За это время здесь состоялось множество встреч и выставок, в том числе весьма эпатажных.

Откровенно говоря, большинство проектов били весьма на любителя. И порой вызывали негодование горожан. А вот на экскурсии по дому с историей собиралось немало желающих. Построен он в 1939-м в стиле советского конструктивизма как общежитие для сотрудников Камского пароходства. Спустя 70 лет здесь сняли сериал «Реальные пацаны». До сих пор про здание ходят легенды.

С башенкой связано много легенд. Одна из самых романтичных говорит о том, что каждый вечер жены рабочих взбирались на башню и, глядя на Каму, ждали, когда их мужья вернутся домой.

Как признались основатели лаборатории, вновь открывать нечто подобное в Перми в ближайшее время они пока не планируют.